Horváth Boldi: egy zenész számára a televíziós megjelenés most kútba dobott népszerűség

A 24.hu-n hallható először a Kelemen kabátban, a járvány ihlette Együtt című száma. Horváth Boldi, az együttes frontembere elárulta, hogy még márciusban és áprilisban is vidámabb hangulatú számaik jelentek meg, de akkor már egyértelmű volt, hogy a közönség nem igazán nyitott rá. Most kíváncsiak arra, hogy közhangulatra jól rímelő dalukkal jobban elérik-e rajongóikat. Arra a kérdésre, hogy a Sztárban sztárban szereplő Boldi televíziós megjelenése az együttesre is pozitív fényt vetett, azt válaszolták, a mostani helyzetben minden ilyen szereplés csak egy kútba dobott népszerűség.