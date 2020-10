Lövöldözésben meghalt Thomas Jefferson Byrd színész

Utcai lövöldözés áldozata lett Thomas Jefferson Byrd színész, írja a New York Times. A 70 éves Tony-jelölt színészre, akinek hátát többszörös lőtt sebek borították, szombat reggel találtak a rendőrök Atlantában, de Byrd ekkor már menthetetlen volt. Byrd barátai szerint a színész állítólag vitába keveredett valakivel egy boltban, aki valószínűleg hazáig követte őt utána. Az ügyben nyomozás folyik, a rendőrség nem erősítette meg egyelőre a beszámolót.

Thomas Jefferson Byrd leginkább Spike Lee filmjeiből ismert, aki az Instagramon jelentette be a szomorú hírt. Byrd szerepelt többek között Lee Nepperek, Da Sweet Blood of Jesus, Red Hook Summer és Chi-Raq című filmjeiben is.

Kiemelt kép: PETER KRAMER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP