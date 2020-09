Vidnyánszkyék egyoldalúan átírták a működési rendet, az SZFE a bírósághoz fordul

Kézi vezérlésre áll át a fenntartó, az SZFE eljárásokat indít

Ennek hátterében pedig az áll, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartó, Vidnyánszky Attila vezette „kuratóriuma a napokban ismét egyoldalúan — s ezúttal bizonyíthatóan jogszabályba ütközően — átírta az egyetem Szervezeti és Működési Rendjét (SzMR). A módosítással a testület megteremtette a maga számára az akadémiai munkába történő közvetlen, fékek és ellensúlyok nélküli beavatkozás lehetőségét.”

Emlékeztetőül: az SZFE körüli tiltakozási hullám azután kezdődött, hogy augusztus 31-én Upor László, a rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes bejelentette lemondását. A döntést azzal indokolták, hogy az új alapítói okiratban minden jogkörétől megfosztották az egyetem vezetését és a szenátust. A szenátus lemondása után az egyetem hallgatói elfoglalták az egyetemüket. Azt követelik, hogy állítsák vissza az egyetem autonómiáját, azaz ne a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium dönthessen az alapítványi struktúrába átszervezett egyetem minden fontos kérdésében. Szeptemberben több tüntetés is volt az SZFE autonómiájáért, számos hazai és külföldi színész és rendező kiállt az egyetem mellett a Vidnyánszky Attila vezette átalakítás ellenében.

Most a konkrét módosításról azt írják az SZFE Facebook-oldalán: az SzMR legutóbbi, 2020. 09. 15-én kelt visszamenőleges hatályú módosításaival a fenntartó kuratórium felhatalmazta magát, hogy munkáltatóként, pályázat nélkül nevezhesse ki a rektorhelyetteseket, továbbá ezeket a rektorhelyetteseket – a szenátus egyetértése és pályázat nélkül, legfeljebb egy év időtartamra – az intézetvezetői feladatkörrel is felruházhassa. A módosítás alapján a rektorhelyetteseket az egyetem szakmai munkájának ismerete, korábbi munkaviszony és osztályvezetői tapasztalat nélkül is kinevezheti a fenntartó.

Ez a szabályozás újabb súlyos beavatkozás az egyetem Alaptörvényben rögzített autonómiájába, és ellentmondásban áll a nemzeti felsőoktatásról szóló törvénnyel, amely egyértelműen rendezi a nem állami felsőoktatási intézmények munkáltatási szabályait. Ennek értelmében a fenntartó nem avatkozhat közvetlenül az intézmény tudományos, oktatási és művészeti tevékenységébe – ezt az axiómát akarja folyamatosan kikezdeni a vagyonkezelő kuratórium minden eddigi lépése.

Tekintettel arra, hogy ez a lépés – folytatódik a közlemény “bizonyíthatóan törvényellenes, így joghatás kiváltására sem alkalmas, következményeként tovább mélyülhet az egyetemen a fenntartó által kiváltott vezetői válság.” Ennek feloldása érdekében a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetősége és polgársága 2020. 09. 18-án:

a Színház és Filmművészetért Alapítvány Felügyelő Bizottságához fordult, hogy a fenti szempontok alapján vizsgálja meg a kuratórium törvényes működését, figyelmeztesse mandátumának korlátaira és valódi feladatainak ellátására; beszámolt az újabb fejleményekről a Magyar Rektori Konferencia és a HÖOK elnökségeinek, felkérve őket az ágazati érdekek képviseletére; az Egyetem autonómiájának és törvényes működésének helyreállítása érdekében négy keresetet nyújtott be a bírósághoz.

