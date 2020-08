17 évvel az Elveszett jelentés után újra összeáll Bill Murray és Sofia Coppola

Ősszel mutatják be Sofia Coppola On the Rocks című új filmjét, melynek már az előzetese is megtekinthető. A Bill Murray és Rashida Jones főszereplésével készült alkotásban egy apa és lánya történetét meséli el New Yorkban, miközben a nő rájön, hogy férje megcsalja.

Sofia Coppola nemrég azt nyilatkozta, egy kissé könnyebb és játékosabb filmet szeretett volna készíteni. Legfőbb inspirációjaként az 1934-es Tetemrehívás című filmet valamint a Robin Williams főszereplésével készült Aranyoskámat említette. Bill Murray több mint 15 évvel az Elveszett jelentés után állt össze Coppolával és ha annak a sikeréből indulunk ki, remélhetőleg ez is hasonló sikert hoz.

Az On the Rocks a mozik mellett az Apple streamingszolgáltatásán lesz látható.

Kiemelt kép: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP