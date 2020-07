Díjnyertes rendező dolgozhat a Beatles legendás menedzseréről szóló életrajzi filmen

Jonas Åkerlund, az elismert videoklip-rendező jegyzi rendezőként a Brian Epsteinről szóló életrajzi filmet. A Midas Man című film további közreműködői közül még a producer, Trevor Beattie neve ismert, aki a reklámszakmából nyergelt át a filmiparba, és dolgozott már producerként, egyebek között Duncan Jones Hold című filmjében. A film elmeséli majd Epstein életét, aki lemezbolt-tuladonosból lett a világ későbbi legnagyobb zenekarának menedzsere 1961-ben, és ő fedezett fel még néhány másik liverpooli előadót is a beatkorszakban, de menedzselte a Gerry & the Pacemakerst is. Epsteinnek óriási szerepe volt a Beatles világhódításában, de gyógyszertúladagolásban fiatalon meghalt 1967-ben, és sokak szerint ez vezetett az együttes feloszlásához is.

Epstein a 20. század egyik legrendkívülibb embere, akinek a történetét még nem mondták el rendesen

– mondta Trevor Beattie a Guardiannek. „A világ gyakran magától értetődőnek tartja a személyét, de a zenéről és a popkultúráról vagy a nemi identitásról alkotott látásmódjával megelőzte a korát. Meleg volt abban az időben, amikor a homoszexualitás illegális volt. Titkos életet élt. Hozott néhány kockázatos döntést a sztárok pénzügyeinek kezelésében … De összehasonlítva azzal, amit Briannek élete során át kellett élnie, ezek nem voltak kockázatok.”

Epstein életéről korábban is próbáltak már filmet csinálni, de azok a kísérletek nem valósultak meg. A Midas Man viszont komoly pénzügyi támogatást kapott Kínából, ahol a Beatles még mindig kimagaslóan népszerű, illetve Liverpool városa is támogatja a filmet, amely jövőre kerülhet a mozikba. A svéd rendező, Jonas Åkerlund klipjeivel és zenés dokumentumfilmjeivel számos díjat nyert, de játékfilm-rendezései egyelőre közel sem hoztak ilyen eredményeket, a Midas Man változtathat ezen.

Kiemelt kép: Brian Epstein a Beatles tagjaival (C.PRESS / AFP)