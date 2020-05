94 éves korában meghalt Michel Piccoli francia színész, tudatta a család. Piccoli nyolc évtizedet érintő karrierje során több mint kétszázharminc filmben játszott, az 1940-es évek végétől 2015-ig, emellett színpadi és tévés karrierje is virágzott.

Piccoli 1925-ben született, svájci származású apától és francia anyától. Színészetet tanult, és 1949-től játszott filmvásznon. Dolgozott többek között olyan legendás filmrendezőkkel, mint Jean-Luc Godard, Luis Buñuel vagy Alfred Hitchcock. Cannes-ból és Berlinből is hazavitt legjobb színészi díjakat, hazájában azonban a filmes César-díjra és a színpadi Molière-díjra is csak jelölték, igaz, azt többször is, de nem kapta meg soha. Legutolsó nagyobb szerepéért az olaszok tüntették ki a legjobb színésznek járó David di Donatello díjjal.

Kiemelt képünkön Michel Piccoli (jobb) Serge Reggiani és Romy Schneider társaságában. Fotó: AFP