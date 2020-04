Házimozi: Adam Sandler és a szerencsejáték-függőség drámája

A szerda a független filmé, még úgy is, hogy Adam Sandler szerepel benne. A mai filmajánlatunkat az is szeretni fogja, aki eddig távol tartotta magát a színész stílusától. A New York-i zálogosok világa egy percre sem ül le, és garantáltan végigizguljuk mind a két órát.

Nem egy embertől hallottam, hogy konkrétan azért nem bírta végignézni az Uncut Gemst a Netflixen, mert az túlságosan pörgött, és lehetetlenül magasan tartja a pulzusunkat. Van benne valami, és tényleg állva néztük az utolsó negyed órát, de ez is a titka. Meglepő, és a végén fogod a fejed, hogy nem hiszed el, mit játszik a fingós poénokkal befutó Adam Sandler és milyen csavaros a Safdie-testvérek forgatókönyve. A történet a New York-i, zsidó zálogházak mélyére ás, hogy bemutassa, milyen világ az, ahol ennyi gyémánt és drágakő fordul meg. Mindeközben Howard Ratner (Adam Sandler) szomorú kálváriája az Uncut Gems, hiszen bármilyen közel van hozzá a boldogság és a kiegyensúlyozott családi élet, egyre mélyebben találja magát. A szerencsejáték-függőség nem kegyelmez az áldozatainak, és nem olyan egyszerű egyik napról a másikra lejönni a fogadásokról. Sandler meggyőző alakítása mellett tartogat még egy-két ismerős arcot a film: Kevin Garnett ex-NBA-kosaras például magát alakítja, illetve a vásárlókat becsalogató ékszerdíler szerepében LaKeith Stanfield (Tűnj el!, Sorry to Bother You, Tőrbe ejtve) is erős. Óriási hiba, hogy az Uncut Gemset ennyire mellőzték a díjszezonban, mind a forgatókönyv, mind a színészi játék megérdemelt volna pár jelölést. Nem az a nyugis választás, inkább a körömrágós filmes napokra ajánlott, ha szükségünk van az izgalomra. Az A24 filmjét a Netflixen lehet megnézni.