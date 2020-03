Ha a koronavírus nem, majd a Stranger Things spoilerei tartanak minket otthon

A koronavírus elterjedése óta világszerte arra buzdítanak mindenkit, hogy aki teheti, ne menjen az utcára és maradjon otthon. Eddig is születtek elég jó kampányok ezzel kapcsolatban, de egy Miamiban lévő iskola néhány diákja az összeset lekörözte ötletével, melyhez a Netflix sorozatait hívták segítségül.

A srácok óriásplakátokra nyomtatták a Narcos, a Stranger Things és a Love Is Blind című sorozatok egy-egy spoilerét, ezzel jelezve mindenki számára, miért is érdemes most tényleg otthon maradni.

– nyilakozták a diákok a feliratokról.

Netflix have completely smashed it out the park with “you should have stayed at home” pic.twitter.com/mqpLnT5Dn6

— tiara (@tar_rar) March 29, 2020