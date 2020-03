Koronavírus: a Bon Jovi billentyűse, David Bryan is megfertőződött

David Bryan, a Bon Jovi billentyűse, és Tony-díjas színpadi zeneszerző is elkapta a koronavírust, a hírt Instagram-oldalán közölte. Bryan, aki a zenekar egyik alapítója arról számol be, hogy az elmúlt héten karanténban volt, és elég rosszul érezte magát, de napról napra javul az állapota.

Kérlek, ne féljetek! Ez influenza, nem pestis. Egy hete karanténban vagyok, és még egy hétig maradok is. Aztán ha jobban leszek, megint teszteltetem magam, hogy biztosan tudjam, megszabadultam a vírustól. Segítsétek egymást. Ennek is hamarosan vége lesz, ha minden amerikai tesz érte!

– írta. A zenekar frontembere, Jon Bon Jovi ugyanaznap jelentette be, hogy ő is beszáll a chicagói rajongók kezdeményezésébe, melyben az ablakukból tervezik elénekelni a Livin’ on a Prayer című slágert.

