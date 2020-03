Bach Kata: Nem tapasztaltam toxikus légkört a Vígszínházban

A Vígszínház jelenlegi társulatából Bach Kata, Szilágyi Csenge és Ember Márk is reagált az Eszenyi Enikő vezetésével kapcsolatban megjelentekre. Bach szerint a társulati szavazás nem volt szavazás, őt például meg sem kérdezték.

A március 9-i cikkünk nyomán a színház számos korábban elszerződött tagja közös nyilatkozatban állt ki a cikkben megszólaló egykori kollégák, Fenyvesi Lili és Néder Panni mellett, akik súlyos vádakat fogalmaztak meg Eszenyi Enikő igazgató vezetési stílusával kapcsolatban. A petíciót eddig több, mint negyvenen írták alá, a főváros pedig vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.

Nem sokkal később a színház jelenlegi társulatából is felszólaltak többen, így Börcsök Enikő és Halász Judit is azt mondták, egyetértenek korábbi kollégáikkal abban, ami a színházbeli hangulatot illeti. Csütörtökön az M5 Híradójában Ifj. Vidnyánszky Attila, Hirtling István és Karácsony Zoltán is reagált az Eszenyi Enikőt ért vádakra. Ifj. Vidnyánszky Attila elmondta, hogy az általa rendezett A nagy Gatsby című előadás próbáin teljes békében és harmóniában dolgozott együtt csaknem száz ember. Hirtling István azt nyilatkozta, semmilyen megaláztatással nem találkozott az elmúlt időben, Karácsony Zoltán pedig arról beszélt, hogy egy nagyon erős társulat kovácsolódott össze az elmúlt tíz évben, ahol egyre kevésbé van jelen az áskálódás.

Velük hasonló véleményen van a társulatból Bach Kata és Szilágyi Csenge is.

Szilágyi Csenge nem tapasztalta a toxikus légkört a színházban, ahogy azt sem, hogy ne engedték volna el más munkákra.

A szavazáson nem vettem részt, ahogy tudtommal rengeteg kollégám sem, hiszen nem volt szavazás, aki akarta, felhívhatta Hegyi Barbarát és elmondhatta, kit támogat

– nyilatkozta lapunknak, hozzátéve, hogy amíg a koronavírus engedte, ő minden nap örömmel ment be próbálni és játszani a színházba.

Bach Kata ugyanúgy nem érzékelt toxikus légkört a Vígszínházban, az elmúlt napokban viszont sokkal feszültebb hangulatot tapasztal bent:

Most már nyomasztó a légkör. Az egész folyamat iszonyatosan megterhelő emberileg, a Marton-ügy kapcsán megéltünk hasonlókat. Korábban nem tapasztaltam mérgező légkört, tiszteletben tartom, ha valaki így érez, de engem személy szerint nem kell megmenteni, köszönöm.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi társulat 96 százaléka valóban nem támogatja Eszenyi Enikőt, Bach azt mondta, ez nem így van.

Ez hülyeség. Társulatnak tudtommal a jelenleg a színházban nap, mint nap dolgozó színészeket nevezzük, ez 44 fő. Nem volt szavazás. Mindenki elmondhatta a véleményét Hegyi Barbarának, amit szavazásnak nem nevezhetünk. Ez nem volt kötelező, nem hivatalos keretek között történt, hanem telefonon vagy üzenetváltásokon keresztül. Minket, például Wunderlich Józsefet és engem sem kerestek meg, a szakszervezeti ülésről is csak véletlenül szereztünk tudomást, de sokan mások sem lettek informálva. Minden dolgozónak, akinek szerződése van a Vígszínházzal, joga lett volna letenni a voksát, ez egy ekkora intézménynél több, mint háromszázra rúg. Ehhez képest elenyésző a 118 szavazat.

– mondta.

Ahogy korábban megírtuk, a Vígszínház igazgatóválasztása miatt az önkormányzat által összehívott szakmai bizottságba egy tagot kell delegálni a színháznak. Az erről szóló szavazást Hegyi Barbara nyerte meg, és bár az igazgatóság mégis azt jelezte neki, „jogilag aggályosnak” tartják egy hivatalos szavazás lefolytatását, a törvény lehetőséget biztosított arra, hogy a társulat tagjai személyesen közöljék, melyik jelöltet támogatják. Végül összesen 118-an éltek a lehetőséggel, ebből 113 szavazat érkezett Rudolf Péterre, 5 Eszenyire. Ez azonban nem mindenki szerint tükrözi a társulat álláspontját.

Bach Kata és férje, Wunderlich József egyetértenek abban, hogy a szavazásnak e formája nem hivatalos és bizonyítható, ahogy a szakszervezeti ülésen sem vettek részt sokan, mert nem tudtak arról.

Már korábban is számunkra komolyan vehetetlen Messenger-üzenetekben toborozták az embereket, hogy szavazzanak Hegyi Barbarára. Szomorú, hogy ez az egész sunyin történt és az is, hogy visszaéltek a bizalmunkkal, és a hírekben láthatjuk viszont a telefonos magánbeszélgetéseink eredményét. Nem fair. Azokkal szemben sem, akik Rudolf Péterre tették a voksukat

– fogalmazott Bach Kata.

Én mindent meg tudtam Eszenyi Enikővel beszélni az elmúlt pár évben, a kéréseimre mindig kaptam megoldást. Ha konfliktusunk volt, azt is meg tudtuk beszélni ugyanúgy, együtt tudtunk működni.

Bach Kata, Szilágyi Csenge és Wunderlich József is úgy gondolják, hogy akinek problémája volt a színház vezetésével, annak megfelelő lehetőségei voltak arra, hogy ezeket a vezetés tudomására hozza.

Szerintem sokan közülünk már leszűrték a konklúzióként a #metoo botrányokból, hogy ott és akkor kell azonnal kommunikálni, amikor egy számodra sértő, megalázó helyzetben vagy. Mi tanultunk ebből és azonnal kommunikáltuk a vezetőség felé, ha bármi problémánk volt és kaptunk rá választ, megoldást. Az évekig hordozott, ezáltal nagyra növő sérelmeket nem lehet utólag kezelni. Ott lincselés van

– véli Bach Kata és Wunderlich József.

Ember Márk azt mondja, találkozott már többféle hangulatú próbafolyamattal is.

A színház egy élő organizmus. Korántsem biztos, hogy amit én szárnyaló időszaknak éltem meg, az másnak nem épp egy mélyrepülés volt. Súlyosan elítélem az abúzus összes lehetséges formáját. Óriási tiszteletet érdemel minden egyes bátor ember, aki elő mer állni a történeteivel

– nyilatkozott az Eszenyi Enikőt ért vádakkal kapcsolatban.

A színész a szavazással kapcsolatban elmondta, mivel nem jött létre az anonim szavazás lehetősége, mindenki személyesen jelezhette a társulat által a bizottságba választott Hegyi Barbarának, hogy a három pályázat közül melyiket támogatja.

Többször is elhangzott ez az információ. Véleményem szerint a szakszervezet mindent megtett azért, hogy a társulat, ami nem csak a színészeket jelenti, jelezni tudja a véleményét. Közel 400 emberből 118-an éltek a lehetőséggel. Ennek az eredményét lehet olvasni

– fogalmazott.

Mérgező légkör a Vígszínházban – egykori kollégák Eszenyi Enikő vezetői stílusáról Több volt alkalmazott beszélt arról, hogy a verbális erőszak és a nyilvános megalázás az igazgató visszatérő eszköze. Eszenyi szerint azonban ő sosem sérti meg mások emberi méltóságát.

Kiemelt kép: Bach Kata Amália szerepében Friedrich Schiller Haramiák című drámájának fotóspróbáján a Pesti Színházban 2015. december 17-én. Fotó: Marjai János/MTI