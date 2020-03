Mégis bezár több budapesti kis színház

Bár csütörtökön még több kis színházat is összegyűjtöttünk egy cikkben, amelyekre nem vonatkozik a kormányrendelet, amely megtiltja a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvények megtartását, pénteken közülük már ketten jelezték, hogy mégis szüneteltetik a működésüket.

A Stúdió K Színház határozatlan időre bezár, sőt, már a péntek esti előadás is elmarad:

Bármennyire is szerettünk volna veletek lenni ezekben az időkben is, a környező országokból érkező, egyre nyugtalanítóbb hírek hatására ma úgy döntöttünk, hogy mégis bezárunk. Bár 50 fős nézőterünkre még mindig nem vonatkoznak a korlátozások, a koronavírus terjedése csak úgy lassítható, ha minél kevesebb ember találkozik személyesen. Ha tehetitek, ti is maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra és egymásra, és nézzétek az egyre szaporodó élő színházi közvetítéseket!