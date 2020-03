Bezár a Prado, elsötétül a Broadway

A koronavírus terjedésének megakadályozására tett intézkedések miatt sorra zárnak be a világ jelentős kulturális intézményei, köztük a New York-i Metropolitan Múzeum és az amszterdami Van Gogh Múzeum is.

Barcelonában a Sagrada Familia bazilika sem fogad látogatókat péntektől, és a templom építési munkálatait is befejezik átmenetileg. Az Antoni Gaudí által tervezett híres székesegyház azonban vallási feladatait továbbra is ellátja.

Madridban a világhírű Prado, a Reina Sofia Múzeum és a Thyssen-Bornemisza gyűjtemény is zárva marad.

Hollandiában két fontos idegenforgalmi célpont, az amszterdami Rijksmuseum és a Van Gogh Múzeum is bezárja kapuit az után, hogy az országban elrendelték a száz embernél nagyobb tömeget vonzó rendezvények leállítását. Az évente több millió turistát vonzó múzeumok közleményben jelentették be, hogy a csütörtöki zárás után nem nyitnak ki. Az Anne Frank Múzeum szintén bezár.

New Yorkban a koronavírus terjedése elleni lépésként ideiglenesen bezár a Metropolitan Múzeum, a Metropolitan Opera és a Carnegie Hall is. Miután New Yorkban megtiltották az 500 fősnél nagyobb rendezvények megtartását, elsötétül a Broadway is, amelynek mind a 41 színháza ennél nagyobb befogadóképességű – írja a New York Times, hozzátéve, hogy Broadway-színházakat tömörítő szövetség közlése szerint április 12-ig felfüggesztik az előadásokat.

Salzburgban a húsvéti fesztivál, az Osterfestspiele marad el. A fesztivál egyik fénypontja április 4-én a Don Carlos előadása lett volna, de mivel több mint háromszázan vesznek rész benne, ezért a legfeljebb száz fős rendezvényeket engedélyező rendelkezés miatt nem lehet megtartani.

Németországban ugyancsak több operaház, köztük a berlini, a hamburgi és a bajor opera, számos színház, valamint koncertterem függesztette fel működését.

A koronavírus-járvány miatt a közelmúltban bezárt szöuli Koreai Nemzeti Múzeum viszont a honlapján tette lehetővé a látogatóknak, hogy virtuális túrákat tegyenek kiállításain. Február vége óta Dél-Koreában 36 állami kezelésű múzeum, könyvtárak és színházak zártak be országszerte.

