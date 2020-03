A James Bond-film után most újabb alkotást mutatnak be később a koronavírus miatt

Nemrég írtunk arról, hogy elhalasztották a No Time to Die című, 25. James Bond-film bemutatóját a koronavírus miatt. A Sony most hasonlóképp döntött Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő című filmjével kapcsolatban. A 2018-as film folytatása április 3-án debütált volna Amerikában, most úgy néz ki, augusztus 7-én mutatják csak be, Magyarországon pedig egy nappal előbb.

A koronavírus következtében számos mozi bezárt, Olaszországban csütörtök óta nem nyitnak ki, a színházakkal és közoktatási intézményekkel egyetemben, ahogy Kínában is számos mozit bezártak korábban. Így nemcsak a járvány megelőzése érdekében hasznos egy-egy premiert eltolni későbbre, anyagilag sem biztos, hogy sok bevételt tudna produkálni egy-egy alkotás.

Később mutatják be az új James Bond-filmet a koronavírus miatt Elhalasztották az új James Bond-film, a No Time To Die bemutatóját a koronavírus miatt, írja a New York Times. A film készítői szerdán jelentették be

(Variety)

Kiemelt kép: Youtube / Sony Pictures Entertainment