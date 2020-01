Jodie Foster filmet forgat a Mona Lisa elrablásáról

Jodie Foster rendezheti Leonardo da Vinci festményének 1911-es elrablásáról szóló filmet – írja a Variety. A forgatókönyvet Bill Wheeler írja Seymour Reit A nap, amikor ellopták a Mona Lisát (The Day They Stole the Mona Lisa) című regénye alapján.

Több mint száz éve egy Louvre-ban dolgozó alkalmazott, Vincenzo Peruggia lopta el a világ egyik leghíresebb festményét, mert úgy gondolta, hogy a Mona Lisának Olaszországban a helye. Akkor fogták el, mikor két évig őrizgette a képet, majd megpróbálta eladni a firenzei Uffizi képtár igazgatójának. A Mona Lisa végül 1914-ben visszakerült a helyére.

Foster legutóbb a Black Mirror egyik epizódját rendezte, de dolgozott több sorozaton, és ő jegyzi A hódkóros című filmet is rendezőként, amiben Mel Gibson ő játszotta a főszerepet.

Kiemelt kép: Pascal Le Segretain/Getty Images