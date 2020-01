Milyen lesz a világ az internet összeomlása után?

Ez a kérdés foglalkoztatja a Ludwig Múzeumban péntektől látható The Dead Web – The End kiállítás művészeit, mely egy a múzeum hét új idei kiállításából.

Összesen hét új kiállítás – Konok Tamás és Waliczky Tamás munkái, valamint több csoportos tárlat – szerepel a budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum idei programjában. Péntektől látható a The Dead Web – The End című kiállítás, amely az internet elképzelt összeomlásának társadalmi, gazdasági és kulturális hatásait mutatja be:

Vajon mi fogadna minket: élettelen szerverek és elektronikai hulladékok tengere? Digitális tartalmak nélküli monitorok tömege? Egy digitális sivatag? Vagy az egykori hálót imitáló gépek? Van-e lehetőség manuálisan újra létrehozni az internetet? Vagy csak pletykák és vallomások maradnának fenn arról, mi volt az internet? Netán kétségbeesett kutatás folyna az elveszett kapcsolat után?

– teszik fel a kérdést a kiállító művészek, a választ péntektől tudhatják meg az érdeklődők.

Ezt követően február közepétől Waliczky Tamás Képzelt kamerák című tárlatával is várják a közönséget – mondta az év első kiállításairól a Ludwig Múzeum keddi sajtótájékoztatóján Fabényi Julia igazgató, aki emlékeztetett, az intézmény 2019-ben nyolc időszaki és nyolc pop-up kiállítást rendezett, valamint három tárlatot külföldön: Rómában, illetve a Velencei Biennálén. A múzeum 106 ezer látogatót fogadott, 530 programot tartott összesen 13 500 résztvevővel, a gyűjtemény pedig 25 műtárggyal gyarapodott 2019-ben.

Kiemelt kép: Julien Boily: Memento Vastum/Ludwig Múzeum