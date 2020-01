Scarlett Johansson történelmet írhat, a régi gárda visszavette az Oscart

Az amerikai filmakadémia nyilvánosságra hozta a 2020-as Oscar-díj jelöltjeit, jó páran dönthetnek rekordokat, és elcsodálkozhatunk, hogy Tom Hanks- és Al Pacino-kaliberű szupersztárokat hány év után jelöltek újra díjra. De hová tűntek a női rendezők?

Régóta nem díjazott sztárok léptek előre

A magyar idő szerint kora délután kihirdetett jelöltek névsora sok tekintetben fedte a hónap elején rendezett Golden Globe-díjátadó mezőnyét, a legtöbb kategóriában azokat jelölték, akiket várni lehetett, egy-egy nevezés, illetve hiányzó azonban biztosan vitákat vált majd ki. Mindjárt az a tény, hogy a jelek szerint a régi gárda ünnepe lesz az idei Oscar-gála, ahol Hollywood olyan biztos pontjai versenyeznek majd egymással, mint Martin Scorsese és Quentin Tarantino, a legjobb férfi főszereplők között Leonardo Di Caprio, Joaquin Phoenix és Adam Driver, a női főszereplőknél pedig Scarlett Johansson és Renée Zellweger rivalizálhat majd. Így is belefért pár történelmi fegyvertény, és akadt jónéhány meglepetés is.

Ha már a régieknél tartunk, megdöbbentően sok a nagy visszatérő a jelöltek listáján: a legjobb mellékszereplő kategóriájában Tom Hanks például 2001 óta először (!) kapott jelölést, de Zellwegert 2004, Charlize Theron nevét pedig 2006 óta hiába kerestük a jelöltek között mostanáig, de még rájuk is köröket ver a két nagy öreg: Sir Anthony Hopkins 1998, Al Pacino pedig 1993 óta most először kap meghívót jelöltként a gálára. Antonio Banderas sem akárki, őt mégis most először jelölték Oscarra.

Megint nincs nő a legjobb rendezők között

A nemzetközi sajtót azonban nem is feltétlenül ez fogja dominálni, hanem sokkal inkább a sokszínűség hiánya: már a Golden Globe-ot is érte bírálat, amiért főleg fehér színészekről szólt a díjkiosztó, aztán a múlt héten a brit filmakadémia (BAFTA) még több kritikát kapott hasonló okokból, de a legtöbbet nyilván az Oscarról fognak beszélni, ahol az idén sincs nő a legjobb rendezők között – a Kisasszonyok rendezőjét, Greta Gerwiget tartották esélyesnek erre, de végül nem került a jelöltek közé, mint ahogy a nálunk nem bemutatott The Farewell című filmet rendező Lulu Wang sem. Pedig egyre több a női rendező a filmiparban, olyannyira, hogy a tavalyi év öt legsikeresebb filmjéből kettőt is (Jégvarázs 2, Marvel kapitány) nő rendezett, de ez egyelőre nem látszik az Oscar-jelöléseken. Igaz, az akadémia azzal próbálja kihúzni a bírálatok méregfogát, hogy összesen 62 nőt jelöltek különféle díjra, ami az összes jelöltnek csaknem egyharmada, de ezzel nem fogják tudni elterelni a figyelmet a főbb kategóriákról.

A legjobb női főszereplő kategóriájában ugyan van egy fekete jelölt, Cynthia Erivo (a magyar mozikban ugyancsak nem látható Harrietért), de a többi színészi kategóriában nincs, viszont a koreai Bong Joon Ho jegyezte Élősködőket a legjobb film és a legjobb rendező kategóriájában is jelölték díjra. A főbb kategóriákban rajtuk kívül azonban csak fehér színészeket illetve rendezőket találunk. Mindez annak ellenére van így, hogy a filmakadémia még 2016-ban azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ra megduplázza a női és kisebbségi tagjainak létszámát.

Akiről még sokat fognak cikkezni, az Scarlett Johansson, amiért egyszerre jelölték a legjobb főszereplő és a legjobb mellékszereplő kategóriájában is – ezt utoljára Cate Blanchett mondhatta el magáról tizenkét évvel ezelőtt,

azonban a díj csaknem százéves története során még senkinek sem sikerült egyszerre két színészi kategóriában is nyernie.

Számára tehát duplán nagy a tét, bár az is igaz, hogy a főszereplőknél Renée Zellweger Judy Garland-alakítását tartják az első számú díjvárományosnak.

A Joker új utakat tapos ki a képregényfilmeknek

A filmek közül a Joker kapta a legtöbb jelölést, tizenegyet, ami némiképp meglepetés, hiszen inkább a Házassági történet, Az ír és a Volt egyszer egy Hollywood tarolását valószínűsítették, utóbbi kettő tíz-tíz kategóriában jelölt, de Todd Phillips filmjére szorosan tapad ugyancsak tíz jelöléssel a Golden Globe-díjkiosztó fő nyertesének tartott 1917 is. A Joker a második képregény alapján készült film (a Fekete párduc után), amely jelölésig jutott, az pedig már történelmi tett, hogy mindjárt a legtöbb jelölést is kapta. Sőt, ez a DC-moziuniverzum első filmje, amely egyáltalán szerepelhet az Oscar-díjkiosztón: a többi között a legjobb film, a rendező, az adaptált forgatókönyv, a vágás és a hangvágás kategóriákban is kapott jelölést, no meg a főszerepért agyondicsért Joaquin Phoenix is díjazott lehet. Martin Scorsesét pedig Az írnek köszönhetően immár kilencedszerre jelölik a legjobb rendező díjára, nála többször csak a Ben Hurt és a Római vakációt is jegyző William Wyler neve tűnt fel ebben a kategóriában.

A hat jelölést begyűjtő Élősködők a Hollywoodban eddig érthetetlen módon semmibe vett koreai filmipar áttörését is jelenti: ez az első koreai film, amely jelölésig jutott a díj történetében, ráadásul nemcsak a legjobb nemzetközi alkotás, de a legjobb film díját is elviheti, habár utóbbi azért jókora meglepetés volna. Ahogy azt már megírtuk, magyar filmért ezúttal sem lehet izgulni majd a gálán, miután Tóth Barnabás Akik még maradtak című filmje az utolsó akadályt már nem tudta venni. Érdekesség, hogy a macedón Mézkirálynő viszont akár két díjat is nyerhet, mivel a legjobb nemzetközi film mellett a legjobb dokumentumfilm kategóriában is jelölték.

J-Lo és Adam Sandler továbbra is Oscar-jelölés nélkül

A legnagyobb hiányzók közül muszáj megemlíteni Jennifer Lopezt, aki életében először kaphatott volna ilyen rangos elismerést, de hiába dicsérték A Wall Street pillangóiban nyújtott alakítását, végül nem került a jelöltek közé. Nem kapott jelölést a Rocketmanben Elton Johnt alakító Taron Egerton sem, pedig a brit sajtó bízott benne, mint ahogy a 12 éves Roman Griffin Davis sem tudta megismételni a Golden Globe-jelölését a Jojo nyusziban nyújtott alakításáért. És ugyan Az ír tíz jelölést is kapott, meg kell említeni, hogy pont a film főszereplőjét, a korábban kétszer díjazott és öt alkalommal jelölt Robert de Nirót nem jelölték Oscarra (igaz, társproducerként azért vigasztalódhat, ha Az ír lesz a legjobb film). Nem kapott jelölést továbbá Jamie Foxx (Just Mercy) és a Lopezhez hasonlóan komoly és elismert alakítást nyújtó Adam Sandler sem (Csiszolatlan gyémánt), ahogyan meglepetést keltett az is, hogy a Jégvarázs 2 sem kapott jelölést az animációs kategóriában.

Nem lehet végül teljes egy ilyen számvetés a Netflix említése nélkül: a Golden Globe-jelöléseket példátlan mértékben domináló, majd a díjkiosztón ugyancsak példátlanul semmibe vett streamingóriás most is a legtöbb jelölést kapta az összes stúdió közül, szám szerint 24-et, főként Az ír és a Házassági történet jelöléseinek köszönhetően. Csakhogy már tavaly is hasonló volt a helyzet, mégsem sikerült a Romának begyűjtenie a legrangosabb díjat, azaz a legjobb filmért járó szobrocskát.

A 92. Oscar-díjkiosztó gálát február 9-én, magyar idő szerint már február 10-én hajnalban rendezik Los Angelesben.

A fontosabb díjak listája:

Legjobb film:

Az aszfalt királyai (Ford v. Ferrari)

Az Ír (The Irishman)

Jojo nyuszi (Jojo Rabbit)

Joker

Kisasszonyok (Little Women)

Házassági történet (Marriage Story)

1917

Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood)

Élősködők (Parasite)

Legjobb rendező:

Martin Scorsese (Az ír)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Bong Joon Ho (Élősködők)

Legjobb női főszereplő:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Charlize Theron (Botrány / Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Legjobb férfi főszereplő:

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség / Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood)

Adam Driver (Házassági történet)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (A két pápa / The Two Popes)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Tom Hanks (Egy kivételes barát /A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír)

Joe Pesci (Az ír)

Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb női mellékszereplő:

Kathy Bates (Richard Jewell balladája / Richard Jewell)

Laurna Dern (Házassági történet)

Scarlett Johansson (Jojo nyuszi)

Florence Pugh (Kisasszonyok)

Margot Robbie (Botrány)

Legjobb operatőr:

Rodrigo Prieto (Az ír)

Lawrence Sher (Joker)

Jarin Blaschke (A világítótorony / The Lighthouse)

Roger Deakins (1917)

Robert Richardson (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb animációs rövidfilm:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Legjobb rövidfilm:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Nighbors’ Window

Saria

A Sister

Legjobb nemzetközi játékfilm:

Corpus Christi (Lengyelország)

Honeyland (Észak-Macedónia)

A nyomorultak (Franciaország)

Fájdalom és dicsőség (Spanyolország)

Élősködők (Dél-Korea)

Legjobb vágás:

Michael Mccusker és Andrew Buckland (Az aszfalt királyai)

Thelma Schoonmaker (Az ír)

Tom Eagles (Jojo nyuszi)

Jeff Groth (Joker)

Yang Jinmo (Élősködők)

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images