Teljesítették egy halálos beteg férfi kérését, aki látni akarta a még be sem mutatott Skywalker korát

A Disney teljesítette egy halálos beteg férfi utolsó vágyát, aki látni akarta a Star Wars: Skywalker korát, így a bemutató előtt megnézhette azt. A férfit jelenleg egy angliai Hospice házban ápolják, melynek dolgozói kedden a Twitteren osztották meg betegük kérését.

– írták az üzenetben, majd nem sokkal később hozzátették, hogy Mark Hamill és J.J. Abrams az egyetlen reményük.

Can you help? We have a patient who’s a HUGE #StarWars fan. Sadly, time is not on his side for the 20th Dec. His wish is to see the final Star Wars film #RiseOfSkywalker with his young son. If you know ANYBODY who might be able to make it happen, please share with them. Thank you

— Rowans Hospice (@RowansHospice) 2019. november 26.