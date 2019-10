A nők, akik elkapták a Fox News szexuális ragadozóját

Megérkezett a Fox News hírcsatorna alapítója Roger Ailes szexuális zaklatási botrányáról szóló Bombshell izgalmas előzetese, mely az ügyet kirobbantó áldozatok szemszögéből mutatja be a sztorit. A 2017-ben elhunyt Ailes 20 éven át vezette a Fox News-t, 2016-ban viszont karrierje megbukott az őt ért szexuális zaklatási vádak miatt. Több mint húsz nő állította róla, hogy szexuálisan zaklatta őket, Ailes-t Gretchen Carlson, a Fox egy korábbi tévébemondója perelte be. A férfi tagadta a vádakat, de a New York Magazine több hasonló sztorit is előásott a férfiről.

A Jay Roach (Austin Powers-filmek, Apádra ütök, Vejedre ütök) által rendezett film főszerepeiben Nicole Kidman (Gretchen Carlson), Charlize Theron és Margot Robbie láthatók, Ailes-t John Lithgow alakítja, mellettük pedig Kate McKinnon és Allison Janney is feltűnnek.

A Bombshell január 9-én érkezik a hazai mozikba.

Kiemelt kép: Youtube / Lionsgate Movies