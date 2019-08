Elhunyt Peter Fonda, a szelíd motoros

Los Angelesben pénteken elhunyt Peter Fonda amerikai filmszínész-rendező – jelentette be a sztár családja pénteken este kiadott közleményében. Fonda 79 esztendős volt.

Fonda tüdőrákban szenvedett, és az ennek következtében fellépett komplikációk miatt hunyt el.

A hollywoodi filmvilág egyik ismert családjából származott: édesapja az Egyesült Államokban a filmművészet nagy öregjeként emlegetett néhai Henry Fonda, a nővére Jane Fonda és a leánya a szintén színésznő Bridget Fonda.

Peter Fonda karrierje az 1960-as évek ellenkultúrájának mozgalma idején ívelt fel. Legismertebb filmje az 1969-ben bemutatott Szelíd motorosok, amelynek társ-forgatókönyvírója is volt, és amelyet egy másik színészlegenda, Dennis Hopper rendezett.

Mintegy száz film alkotója volt: színészként, forgatókönyvíróként, rendezőként. Kétszer jelölték Oscar-díjra: 1970-ben a Szelíd motorosok forgatókönyvírójaként, illetve 1998-ban a legjobb férfi alakításért az Ulee aranya című filmben, ez utóbbiért Golden Globe-díjat kapott.

Hollywoodban Rob Reiner, Ava DuVernay, Joseph Gordon-Levitt, Nancy Sinatra, Lawrence O’Donnell, Mia Farrow az elsők között fejezték ki megrendülésüket Peter Fonda halála miatt.

Jane Fonda a Hollywood Reporter című szaklapnak küldött közleményében úgy fogalmazott: “nagyon szomorú vagyok. Ő volt az én melegszívű kis öcsém. A család nagy társalgója. Csodás időket töltöttem kettesben vele ezekben az utolsó napokban. Nevetve ment el”.

Ava DuVernay egy Fondával közös fotót tett közzé a Twitter-fiókján. Hasonlóképpen Nancy Sinatra is közös fényképpel fejezte ki gyászát. Mia Farrow szintén közös fotót publikált mikroblogján, mellé azt írta: “csodálatos lélek. Békességet neked, Peter!”. Rob Reiner így méltatta: “Peter Fonda forradalmi filmkészítő volt forradalmi időkben. Abban a házban született, ahol én élek most, szellemisége mindig hiányozni fog”. A New York-i Filmakadémia szintén Twitteren tisztelgett az elhunyt alkotó előtt. (MTI)