Még csak hatéves, de már vett egy 2,4 milliárd forintos ingatlant

Boramnak, a hatéves, dél-koreai youtubernek 30 millió követője van, ami elég szépen hoz is a házhoz. Szó szerint:

most vett belőle egy majdnem 2,4 milliárd forintba kerülő, ötemeletes ingatlant.

A ház Szöul trendi negyedében, Gangnamben áll, a családi cégen keresztül vették, amit Boram két népszerű YouTube-csatornájából befolyó összeg miatt hoztak létre – számolt be róla a CNN. A két csatornából az egyik játéktesztekre specializálódott – 13,6 millió feliratkozója van ezen –, míg a másik egy videóblog – amit 17,6 millióan követnek.

Az egyik legismertebb videójában a kislány instant tésztát készít egy műanyag játékkonyha eszközeivel, majd lelkesen el is fogyasztja az ételt.

Nem mindenki örül Boram hihetetlen népszerűségének, van, akik szerint rossz hatással vannak a videók a fiatal nézők lelki és etikai fejlődésére. Ilyen videó volt például, amelyikben az apja pénztárcájából pénzt csen, vagy amiben úgy tűnik, mintha közúton vezetne autókat. Emiatt a Save The Children nevű civil szervezet be is perelte a szülőket, a bíróság pedig büntetésként gyermekbántalmazás megelőzésére létrehozott tanácsadásra küldte őket. Azóta az említett videókat levették a videómegosztóról.

A gyereksztárokat szerepeltető YouTube-oldalak egyébként is hatalmas potenciált jelentenek. A Forbes összeállítása szerint tavaly a legjobban jövedelmező csatorna a hétéves, amerikai Ryan Kajié volt. 20,8 millió követője segítségével 6,5 milliárd forintnak megfelelő dollárt kereset.

Ezeknél a youtubereknél nem csak a megtekintésszámok után folynak be a dollárok, gyakran pénzt kapnak cégektől, akikkel leszerződnek különböző merchandise-termékek árusításáért, vagy hogy egy-egy videójuk tartalmazzon bizonyos termékeket. A YouTube-ot már sokan felszólították arra, hogy tegyenek ez ellen a tendencia ellen valamit, egyelőre annyit csináltak, hogy kikapcsolták a kommenteket a fiatalkorúakat szerepeltető videók alatt, hogy a pedofilok kevésbé használhassák a platformot.

