Leonardi DiCaprio rejtélyes gyilkosságsorozatba keveredik

2018 őszén erősítették meg a hírt, hogy Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio hatodik közös filmjüket készítik. A Variety azt írja, hogy Jim Gianopolous, a Paramount vezetője szerdán jelentette be a hírt, hogy a stúdió fogja finanszírozni a Killers of the Flower Moon című, David Grann 2017-es dokumentumregényén alapuló alkotást.

A megtörtént esetet feldolgozó regény a húszas évek Oklahomájában játszódik, amikor olajat találtak egy indián törzs földjén. Bár úgy tűnt, sikerül megegyezni az indiánokkal, miszerint nagy részesedést kapnak az olajkitermelésért cserébe, később rejtélyes gyilkosságsorozat kezdődött, az áldozatok pedig mind az indiánok közül kerültek ki. Az ügy végül az FBI-hoz került, és ez lett J. Edgar Hoover első sikere.

Külön érdekesség, hogy DiCaprio már alakította az FBI alapító-igazgatóját, a 2011-es, Clint Eastwood rendezte J. Edgar – Az FBI embere című filmben.

Kiemelt kép: LARRY BUSACCA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP