Újra összeáll DiCaprio és Scorsese

Hivatalosan is megerősítették, hogy Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese új, immáron hatodik közös filmjüket készíti el, írja a Variety. A Killers of the Flowers Moon David Grann újságíró 2017-es, az 1908-ban alapított Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egyik első ügyéről írt dokumentumregényének adaptációja.

A megtörtént esetet feldolgozó regény a húszas évek Oklahomájában játszódik, amikor olajat találtak egy indián törzs földjén. Bár úgy tűnt, sikerül megegyezni az indiánokkal, miszerint nagy részesedést kapnak az olajkitermelésért cserébe, később rejtélyes gyilkosságsorozat kezdődött, az áldozatok pedig mind az indiánok közül kerültek ki. Az ügy végül az FBI-hoz került, és ez lett J. Edgar Hoover első sikere.

DiCaprio 2011-ben már eljátszotta egyszer az FBI alapító-igazgató Hoovert, a Clint Eastwood rendezte J. Edgar – Az FBI embere című filmben, de korántsem biztos, hogy Scorsese alkotásában is ezt a karakter alakítja majd.

