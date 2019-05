Minden halottat lelőnek a Fear the Walking Deadben

Tovább irtják a zombikat.

Ha halott, lőjétek le!

– hangzik el a Fear the Walking Dead ötödik évadának új, magyar nyelvű teaserében. A magyar premier június harmadikán, a világpremierrel egy időben, hajnali háromkor lesz a Fear the Walking Dead az AMC-n. Akkor se kell izgulni, ha valaki nem tud fennmaradni, mert a csatorna aznap este, főműsoridőben 22 órától ismét leadja a részt. A kissé komikus teaserből amúgy sok minden nem derül ki, de az igen, hogy a főszereplők harcra készen várják az ötödik évadot, és némi zombimorgást is hallhatunk a háttérből. Íme

