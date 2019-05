Kézműves söröző nyílt a Madách téri Castro helyén

Még tavaly év végén zárt be a Madách tér egyik első telepese, a Castro Bistro, ami kezdetben főleg a budapestieknek nyújtott egy kényelmes alternatívát a belvárosban. Az egykor még a Ráday utcában működő helyet eladták, és most a We Love Budapest írta meg, hogy kik költöztek a klasszikus törzshely helyére. A FIRST Craft Beer a Váci utcában üzemeltet egy látványfőzdét, a Dob utcában egy kocsmát és BBQ éttermet, és most ők vették át a Castro helyét. A FIRST Local Craft Beer and Kitchen a helyiekre számít a Madách téren a végeláthatatlan sörcsapokkal és a hozzátartozó keményebb vonalas fogásokkal.



A Castro bezárásával tényleg egy korszak ért véget, elvégre a kis és a nagy kocsma is hozzátartozott a környékhez. A Madách tér szíve volt.

Kiemelt kép: Balogh Zoltán / MTI