Ki játszaná Marlon Brandót, ha nem Billy Zane?

Tökéletes választás.

Film készül Marlon Brando kalandos életéről, annak is az egyik legkülönösebb időszakáról. A forgatókönyv Bernard Judge Waltzing with Brando című könyvén alapul. Ő volt az az építész, akit az eddigre világsztár színész a 60-as évek végén megbízott, hogy alakítsa földi paradicsommá az általa megvásárolt lakatlan szigetet, hogy legyen hova kimenekülni az ipari civilizációból. Úgy akarták lakhatóvá tenni a korallzátonyokból összeálló szigetet, hogy közben megőrzik érintetlenségét és nem vágják tönkre teljesen. A film a nagyszabású és romantikus vállalkozás kudarcáról szól majd, amiben az eredendő nehézségeken túl Brando jogi problémái és családi tragédiák is szerepet játszottak. Most kiderült, hogy az öntörvényű színészlegendát Billy Zane alakítja majd, akinél jobb választást, most hirtelen nem is tudnánk elképzelni a szerepre.

Kiemelt kép: AFP