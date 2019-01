Hellboy visszatér, hogy megmentse a világot

Azért közben kioszt egy-két pofont is. Magyar előzetest kapott az új Hellboy.

Több mint tíz éve mutatták be a Guillermo del Toro által rendezett Hellboy második részét, és azóta ment a találgatás, hogy lesz-e folytatás. Végül tavaly jelentették be, hogy a harmadik rész helyett egy reboot lesz a dologból, amit nem del Toro, hanem Neil Marshall rendez, Ron Pearlman nyomdokaiba lépve pedig David Harbour alakítja benne a címszereplő szörnyeteget, akitől megint a világ megmentését várják. Az alkotók azt ígérték, hogy ez a film jobban ragaszkodik majd Mike Mignola képregényeihez, mint a korábbiak, és jobban kidomborítja az eredeti sztorik horrorelemeit is. Mignola amúgy maga is részt vesz a projektben, Marshall pedig már bizonyított a horror műfajában a 2005-ös A barlanggal. A Hellboyt áprilisban mutatják be, de most itt a magyar szinkronos előzetes, amelyben Ian McShane is feltűnik a pokolfajzat teremtőjeként.

Kiemelt kép: Lionsgate Movies