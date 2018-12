Na, vajon kik ma a legnépszerűbb zenészek a világon?

Közeledik az év vége, így nem mehetünk el szó nékül amellett, jelen állás szerint kik ma a legnépszerűbb zenészek a világon. A Spotify nemrég közzétett, a legtöbbet hallgatott előadókat felsoroló listája szerint 2015 és 2016 után harmadszorra is Drake lett a legtöbbet hallgatott férfi előadó, számait 8,2 milliárd alkalommal hallgatták meg a legnagyobb zenestreaming-szolgáltató felhasználói, mellyel a Spotify valaha legnagyobb hallgatottságot elért alkotója lett. Drake új, Scorpion című lemeze és az azon hallható God’s Plan is az első helyeken szerepeltek kategóriáikban.

A Spotify legtöbbet hallgatott férfi előadója idén Ariana Grande lett, aki először szerepel a lista első helyén, több mint három milliárd meghallgatással a háta mögött. Az énekesnő ezzel letaszította a trónról a háromszoros győztes Rihannát is.

A listából az is kiderül, hogy az év legnépszerűbb feltörekvő stílusa az emo rap volt, a legtöbbet hallgatott új üdvöskék Juice WRLD, Normani és King Princess. Jó hír, hogy a régi, de újra felkapott számok közt üdvözölhetjük Toto Africáját (melyet jövő nyáron a Budapest Arénában is meghallgathatunk), az a-ha Take On Me-jét és Michael Jackson Billie Jean című dalát.

Az összesített toplista nyertesei a következők:

A legtöbbet hallgatott férfi előadó

Drake

Post Malone

XXXTENTACION

J Balvin

Ed Sheeran

A legtöbbet hallgatott női előadó

Ariana Grande

Dua Lipa

Cardi B

Taylor Swift

Camila Cabello

A leghallgatottabb számok

God’s Plan – Drake

SAD! – XXXTENTACION

rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone

Psycho (feat. Ty Dolla $ign) – Post Malone

In My Feelings – Drake

A legtöbbet streamelt lemezek

Scorpion – Drake

beerbongs & bentleys – Post Malone

? – XXXTENTACION

Dua Lipa – Dua Lipa

÷ – Ed Sheeran

A leghallgatottabb együttesek

Imagine Dragons

BTS

Maroon 5

Migos

Coldplay

