MEXIKÓ. Útikalauz a különlegességekre (is) vágyóknak (X)

MEXIKÓ. Útikalauz a különlegességekre (is) vágyóknak (X)

Aztékok és maják – Mezoamerika titokzatos civilizációi

Ha az utazó fel szeretné fedezni az aztékok és maják elsüllyedt, titokzatos világát, valóságos időutazást kell tennie.

A mai Mexikó területét és a délre elterülő kisebb államokat (Guatemala, Honduras) Mezoamerikának nevezik, a Kolumbusz előtti korszakot pedig mezoamerikai prekolumbián civilizációnak.

Az azték és a maja civilizáció titokzatos világát csak akkor tudjuk igazán felfedezni, ha megértjük a közös kulturális örökségüket.

A főistenek kultusza már Teotihuacanban, az „istenek városában” is fellelhető, és jellegzetes ábrázolásai is innen terjedtek el. Tlaloc, az Esőisten a jólét és a termékenység istene is, hiszen Mezoamerikában minden a vízhez kötődik, gyakori volt a szárazság és az éhínség.

Quetzalcoatl nevének jelentése az aztékok nahuatl nyelvén „Tollaskígyó”, ezért tollakkal borított kígyóként ábrázolták. A Tollaskígyó volt a földiekhez leszállt Teremtő Isten, aki az Esőistennel együtt a legnagyobb tiszteletet érdemli – ahogy ezt Teotihuacán templompiramisa oldalán kettőjük emeletről-emeletre egymást váltogató alakja is jelzi. A templompiramisokat az égtájak szerint tájolták, ezek csillagászati megfigyelő helyként is szolgáltak.

Az azték nép eredetmítosza szerint ott kellett megalapítani a fővárost, ahol egy sasmadár a kaktuszra leszállva csőrében tart egy kígyót. Azóta is ez az azték birodalom, és mindenekelőtt Tenochtitlán szimbóluma, ami ma is megtekinthető szoborként Mexikóváros főterén.

Legendás ősük, Mexitli után az aztékok mexikóinak nevezték magukat, innen ered a mai mexikói térség, illetve állam neve.

Mára Mexikó sajátosan modern arculatot alakított ki, és Mexikóváros is felzárkózott a világ nagyvárosaihoz.

A Kossuth Kiadó Mexikó című kötete a fő nevezetességeken kívül olyan kirándulóhelyeket és csemegéket is ajánl, amelyeket az utazó hiába is keresne a hagyományos útikönyvekben.

Az úti cél Mexikó, Guatemala és Honduras – múlt és jelen egy kötetben, a térség csodáitól a fontos utazási tudnivalókig. A kötet lenyűgöző képei egy varázslatos, felfedezésre érdemes világot mutatnak be. Segít a felkészülésben, és egyben hasznos útitárs.