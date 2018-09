Ennél idiótább már nem is lehetne Sherlock Holmes

Will Ferrell és John C. Reilly csinálnak hülyét a legendás mesterdetektívből és hű társából.

A Sherlock-vonaton tényleg nincsen fék: Robert Downey Jr. és Benedict Cumberbatch 21. századi újraértelmezése után jön az újabb verzió. Ezúttal Will Ferrell bújik a megingathatatlan logikájú nyomozó bőrébe, hű társát, Dr. Watsont pedig John C. Reilly alakítja. Már ebből is sejthető, hogy nem szabad szemernyi komolyságot sem várni a karácsonyra időzített filmtől, burleszkes gegeket és harsány poénokat viszont annál inkább.

A legnagyobb elmék között számon tartott Holmes ezúttal hatalmas idiótának tűnik, az indiai fronton edződött Watson pedig minden problémát lövöldözéssel és heroinnal próbál orvosolni. Útközben persze lesz módjuk a korábbi Sherlock-filmeket is bőven kiparodizálni, ahogy az már a mostani előzetesből is kiderül. A Holmes and Watson a Ferrell-C. Reilly színészpáros harmadik közös filmje, de egy jó krimivígjátékhoz persze elengedhetetlen a karizmatikus főgonosz is. Erre szintén nem lehet panasz, a királynő életére törő, elvetemült Moriartyt ugyanis ezúttal Ralph Fiennes alakítja.

Kiemelt kép: Columbia Pictures