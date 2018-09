Tom Hardy Venomjánál csak az ellenfele lesz brutálisabb

És a két bestia csatájából is ízelítőt kapunk a Venom-mozi legújabb előzetesében.

Azt követően, hogy a Sony Pictures tavaly tavasszal bejelentette a Venom-mozit, mostanra leforgatták és jelenleg már teljesen készen is van a Marvel képregényekből Pókember nemeziseként ismertté vált karakter saját mozija, amelyhez az eddigi előzetesek után mára megjelent egy ún. nemzetközi trailer. Ebben a már megismert momentumok mellett jó pár újat is kapunk a filmből, ráadásul több olyan is elcsíphető köztük, amelyben a Venom fő ellenfelévé váló Riot nevű szörnyeteg is felbukkan.

A Venom cselekményével kapcsolatban már kiderült, hogy a Tom Hardy által megformált riporter, Eddie Brock belekeveredik majd egy sötét ügybe, amely odáig vezet, hogy a testébe költözik egy földönkívüli entitás. Utóbbi aztán elkezdi átvenni felette a hatalmat, ugyanakkor Brock lassan megtanul együtt élni és együttműködni a hozzá a fejében beszélő lénnyel, amelynek képességeit aztán a jó szolgálatába állítja.