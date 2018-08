A 24.hu új sorozatában magyar designereket mutatunk be - egy percben. A pici and the city megálmodója egy budapesti anyuka, aki egyedi koptatókkal ellátott pantallókat készít, amikben a legkisebbek is boldogan fedezhetik fel a várost.

