McDonald’s-os csalókról forgat filmet Matt Damon és Ben Affleck

Matt Damon és Ben Affleck stúdiója, a Pearl Street Films egy millió dollárért vette meg egy mindössze nyolcezer szavas cikk megfilmesítési jogait, ami a McDonald’s étteremlánc legutóbbi, óriási botrányáról szól. A sztoriból Affleck rendezésében, Damon főszereplésével készül majd film.

Alig egy hete jelent meg a Daily Beast-en az a cikk, ami arról a maffiahálózatról szólt, ami a McDonald’s Monopoly-játéka köré épült: a több mint ötven főből álló szervezet éveken keresztül folyamatosan elcsalta a játék nyereményeit. A bűnszövetkezet vezetője, az ex-rendőr Jerome Jacobson a játékelemeket gyártó gyárban a biztonsági személyzet tagjaként lehetővé tette, hogy annak tagjai értékes darabokat szerezzenek be, és zsebeljenek be óriási pénzeketért. A csalásra csak nemrég derült fény, 12 éven keresztül 24 millió dollárt csaltak össze az elkövetők.

Mindössze egy hét kellett ahhoz, hogy elkeljenek a sztori megfilmesítési jogai elkeljenek: azokért számos stúdió, köztük a Netflix, a Universal, és a Warner Bros is harcba szállt. Végül Affleckék nyertek, akik mőgé a 20th Century Fox is beállt. Damon és Affleck a való életben is barátok, számtalan filmen dolgoztak együtt, például az Oscar-díjas Good Will Huntingon, vagy a Dogmán.

Kép: Kevin Winter/Getty Images