Figyelmeztetés nélkül rombolták le a hatóságok Aj Vejvej stúdióját

Előzetes figyelmeztetés álltak neki lebontani a pekingi hatóságok Aj Vejvej külvárosi stúdióját. A volt autógyárat, amit a kormánykritikus művész főhadiszállásának használt, és ahol számos alkotása volt található, munkagépekkel álltak neki szétverni. A művész Instagram-oldalán adott hírt az esetről.

Ma nekiálltak lebontani zou you nevű stúdiómat Pekingben figyelmeztetés nélkül. Ezt használtam fő stúdiómnak 2006 óta. Egy kelet-német stílusú szocialista gyárépület volt. Viszlát.

– írta a művész.

Gyanítható, hogy az épületbontás politikailag is motivált volt, de ez egyáltalán nem biztos: a városrész, ahol elhelyezkedett, amúgy is újjáépítésre volt ítélve, és a művész bérleti szerződése is hamarosan lejárt volna, amit nem tervezett megújítani.

A neves kínai művész régen a kínai kormány kegyeltje volt: ő tervezte a 2008-as pekingi olimpiai egyik fő színhelyét, a Madárfészek-stadiont. Ezután azonban egyre kritikusabb lett a kormánnyal szemben, akik hamarosan adócsalás címén elvették a művész útlevelét, aki így 2015-ig nem is utazhatott.

Kép: Don Arnold/WireImage