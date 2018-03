Meghalt a világhírű operatőr, akit Zsigmond Vilmos tanított

A Variety számolt be róla, hogy 73 éves korában elhunyt Michael Gershman amerikai operatőr és rendező, aki a Buffy, a vámpírok réme és a Nyughatatlan Jordan című sorozatok legtöbb részét fényképezte.

Gershmant a malibui házában találták meg holtan, halálának oka egyelőre nem ismert.

1944-ben született a Missouri állambeli St. Louisban és a filmiparban a ’60-as évek óta tevékenykedett. Zsigmond Vilmos tanítványaként és kameraasszisztenseként a kultikussá vált A szarvasvadászon, továbbá A folyó és A mennyország kapuja című filmeken is együtt dolgozott a magyar operatőrrel.

Később olyan hollywoodi produkciók készítésében vett részt, mint az Aranygyermek, az Éjszakai rohanás, a Még drágább az életed, a Fogd a nőt és fuss!, a Száguldó erőd, a Nekem 8 és a Katonák voltunk.

Operatőrként a ’90-es évek elejétől dolgozott, főleg tévéfilmeken és sorozatokon. A Buffy, a vámpírok réme és a Nyughatatlan Jordan több epizódját rendezte is. A Buffy egyik részéért 2000-ben a legjobb fényképezésért járó Emmy-díjra is jelölték. 2003ban vonult vissza a filmezéstől.

Gershmanről a Buffy kreátoraként ismertté vált Joss Whedon is megemlékezett a Twitteren:

TV fantasy was all fisheye lenses and purple gels. With a budget of zero dollars DP (later director) MICHAEL GERSHMAN made Buffy look grown up and gorgeous. It helped define the show more than people know. Great guy, great eye. R.I.P. pic.twitter.com/y9YV5cJHnm

— Joss Whedon (@joss) March 19, 2018