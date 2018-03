Ellopták Frances McDormand Oscar-szobrát, de a tettes nem sokáig örülhetett

Nem sokkal azután, hogy a színésznő megkapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscart, majd elmondta az idei gála legnagyobb hatású köszönőbeszédét, el is lopták Frances McDormand szobrocskáját. A 47 éves Terry Bryant az afterpartyn lovasította meg a díjat, fotókon a sajátjaként is pózolt vele, ám egy Alex Berliner nevű celebfotós megállította a tolvajt és visszakérte tőle a szobrot. Bryantet aztán a biztonságiak tartóztatták fel, ám a színésznő kérésére szabadon is engedték, végül azonban a rendőrség letartóztatta, és nagyértékű lopás vádjával eljárás indult ellene, írja a Variety.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt

— Cara Buckley (@caraNYT) March 5, 2018