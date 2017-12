A Stranger Things seriffjéből szexszimbólum lett

David Harbour a Netlfix sorozatának seriffje már több mint 10 éve szerepel filmekben, eddig mégsem jött el a nagy áttörés, az meg pláne nem, hogy Harbour a külsejével kerüljön címlapra. Most viszont szó szerint rajonganak érte a nők, és azért annyi biztos, hogy nem a kockái miatt. A színész viszont ennek kifejezetten örül, a Varietynek adott interjújában elmondta, hogy már elege volt az állandó Hollywood okozta stressztől, nem akar tökéletes lenni, és éljen az aputest.

Ebben a szakmában a nőknek persze sokkal nehezebb dolguk van a férfiaknál, de azért minket is sok bírálat ér a kinézetünkkel és a testünkkel kapcsolatban. […] Ha én a normális, régimódi kapaszkodó hájam miatt vagyok szexszimbólum, az annyira megnyugtató, sőt, azt mondom, hogy kulturális szinten is megnyugtató.

A színésznek meghozta a sikert a sorozat, a Hellboyt már leforgatta, ami 2019 elejére kerülhet a mozikba. A Hellboynál azért Harbour feladta a Stranger Thingsben látott testét, muszáj volt edzenie, de újra kezd formába lendülni. A Varietynek napi hat fánkot emlegetett, hogy újra rendes Jim Hopper legyen belőle.

Az interjúban még arról is beszélt, hogy mekkora nyomás volt a színészeken is, hogy hozzák a Stranger Things első évada után kialakult elvárásokat, de szerinte sikerült megugrani a lécet. Azt még a Netflix sem jelentette be, hogy mikor jön a harmadik évad, de David Harbour segített egy kicsit a számolásban,

ha a készítők tartják az eddigi tempót, 2019 januárjában vagy februárjában már nézhetjük az új részeket.

Kiemelt kép: Netflix