Nem egyértelmű, hogy egyáltalán Amerika tagja-e Trump új Béketanácsának

Csak hogy világos legyen, hogy mi a problémám. Az egyik. Az elnök nem ratifikál nemzetközi szerződést a Szenátus hozzájárulása nélkül. Ráadásul kétharmados többség kell hozzá (ezért köt nehezen nemzetközi szerződést az USA). Na most erre kijön egy ilyen.

– írja Lattman Tamás jogász arra a hírre, hogy a Fehér Ház szerint is ratifikálta Donald Trump a Béketanács alapító iratát.

Arról viszont már Lattman nem ír, hogy az okirat szövegét megnézve nem is egyértelmű, hogy egyáltalán az Egyesült Államok tagja lenne a szervezetnek. Az alapító irat teljes szövege arról ír, hogy Donald Trump személyesen vezeti a Béketanácsot és képviseli benne Amerikát, a szerepe élethosszra szól. A szövegben tehát nem az Egyesült Államok elnöke látja el ezt a feladatot, és az sem teljesen tiszta, hogy Amerika bármilyen szerepben tagja lenne a tanácsnak.

A szerződés arról ír még, hogy annak a letétkezelője az Egyesült Államok, de ez még nem teszi taggá a szervezetben. Ahogy az is szokatlan lenne, hogy kormányváltás után egy másik elnök helyett szintén Trump lássa el a feladatot.