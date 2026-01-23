donald trumplattman tamásusabéketanács
Nagyvilág

Nem egyértelmű, hogy egyáltalán Amerika tagja-e Trump új Béketanácsának

Fabrice COFFRINI / AFP
Donald Trump a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórum éves találkozóján, a „Béke Tanács ülésén tartja kezében az aláírt alapító okiratot 2026. január 22-én.
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 23. 15:00
Fabrice COFFRINI / AFP
Donald Trump a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórum éves találkozóján, a „Béke Tanács ülésén tartja kezében az aláírt alapító okiratot 2026. január 22-én.
Az elnök nem ratifikál nemzetközi szerződést a szenátus nélkül, még ott is kétharmados többség kell hozzá, írja Lattman Tamás.

Csak hogy világos legyen, hogy mi a problémám. Az egyik. Az elnök nem ratifikál nemzetközi szerződést a Szenátus hozzájárulása nélkül. Ráadásul kétharmados többség kell hozzá (ezért köt nehezen nemzetközi szerződést az USA). Na most erre kijön egy ilyen.

írja Lattman Tamás jogász arra a hírre, hogy a Fehér Ház szerint is ratifikálta Donald Trump a Béketanács alapító iratát.

Arról viszont már Lattman nem ír, hogy az okirat szövegét megnézve nem is egyértelmű, hogy egyáltalán az Egyesült Államok tagja lenne a szervezetnek. Az alapító irat teljes szövege arról ír, hogy Donald Trump személyesen vezeti a Béketanácsot és képviseli benne Amerikát, a szerepe élethosszra szól. A szövegben tehát nem az Egyesült Államok elnöke látja el ezt a feladatot, és az sem teljesen tiszta, hogy Amerika bármilyen szerepben tagja lenne a tanácsnak.

A szerződés arról ír még, hogy annak a letétkezelője az Egyesült Államok, de ez még nem teszi taggá a szervezetben. Ahogy az is szokatlan lenne, hogy kormányváltás után egy másik elnök helyett szintén Trump lássa el a feladatot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
18 baleset történt 25 kilométeren belül egy német autópálya-szakaszon, hárman meghaltak
Késes támadók rontottak rá a tüntető tömegre Antwerpenben
Megszólalt a Kreml és Zelenszkij is a háromoldalú béketárgyalás előtt
Trumpnak nem értelme, hanem következménye van
Januári rezsistop: az energetikai szakértő nem hiszi el, hogy senki nem fizet többet a nagy hideg miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik