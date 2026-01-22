eltűntföldcsuszamláskislányvihar
„Mint egy háborús övezet” – egy kislány is eltűnt egy kempinget elsöprő földcsuszamlás után Új-Zélandon

A földcsuszamlás által elsodort kemping, ahol többen eltűntek, köztük egy kislány is.
2026. 01. 22. 13:16
Új-Zélandon több eltűnt embert, köztük egy kislányt keresnek a mentőszolgálatok, miután az Északi-szigeten nagy károkat okozó vihar közepette a földcsuszamlás elsodorta kempinget, ahol tartózkodtak.

Mark Mitchell vészhelyzetek kezeléséért felelős miniszter a közrádiónak elmondta, hogy a keleti part egyes részei „háborús övezetre” emlékeztetnek. Az áradás elől a tetőkre menekült családokat helikopterekkel mentik. Öt régióban, Northlandben és East Cape-en vészhelyzetet hirdettek a napok óta tartó, rekorddöntő esőzések miatt.

Az északi-szigeti kempinget elsöprő földcsuszamlás után eltűntekkel kapcsolatban a vészhelyzeti szervek szóvivője elmondta, hogy az elsőként a helyszínre érkező, segíteni próbáló civilek segélykéréseket hallottak a törmelék közül. A segélykiáltásokat a kiérkező tűzoltók is hallották. (via The Guardian)

