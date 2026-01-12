Moszkvában arról elmélkedtek, hogy az örmények ellen is katonai hadművelet kellene indítani

Bekérették Jerevánban az orosz nagykövetet, miután Vlagyimir Szolovjov, az egyik legfontosabb putyinista propagandistája arról beszélt, hogy ugyanolyan katonai műveletet kellene indítani Örményországban, mint ami Ukrajnában is zajlik, írta a Meduza alapján a Hvg.

Épp ugyanúgy nem kell foglalkozni a nemzetközi joggal, ahogyan az USA sem foglalkozott vele a Venezuela elleni akciója idején

– mondta Szolovjov, aki szerint így lehetne megakadályozni, hogy Örményország és más közép-ázsiai köztársaságok elhagyják az orosz érdekszférát.

Ami Örményországban történik, az sokkal fájdalmasabb a számunkra, mint ami Venezuelában folyik. Örményország elvesztése hatalmas probléma. Ha nemzetbiztonsági okokból katonai műveletet kellett indítanunk Ukrajnában, akkor ugyanezen okból miért ne tehetnénk ezt meg a befolyási övezetünk más részein

– mondta.

Az örmény Külügyminisztérium a történtek után bejelentette az orosz nagykövetnek, és tiltakozójegyzéket adott át, amelyben mély felháborodásukat fejezték ki az orosz állami tévécsatornán elhangzottak miatt.