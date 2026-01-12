katonai hadműveletoroszországörményország
Nagyvilág

Moszkvában arról elmélkedtek, hogy az örmények ellen is katonai hadművelet kellene indítani

afp
admin Spirk József
2026. 01. 12. 20:52
afp

Bekérették Jerevánban az orosz nagykövetet, miután Vlagyimir Szolovjov, az egyik legfontosabb putyinista propagandistája arról beszélt, hogy ugyanolyan katonai műveletet kellene indítani Örményországban, mint ami Ukrajnában is zajlik, írta a Meduza alapján a Hvg.

Épp ugyanúgy nem kell foglalkozni a nemzetközi joggal, ahogyan az USA sem foglalkozott vele a Venezuela elleni akciója idején

– mondta Szolovjov, aki szerint így lehetne megakadályozni, hogy Örményország és más közép-ázsiai köztársaságok elhagyják az orosz érdekszférát.

Ami Örményországban történik, az sokkal fájdalmasabb a számunkra, mint ami Venezuelában folyik. Örményország elvesztése hatalmas probléma. Ha nemzetbiztonsági okokból katonai műveletet kellett indítanunk Ukrajnában, akkor ugyanezen okból miért ne tehetnénk ezt meg a befolyási övezetünk más részein

– mondta.

Az örmény Külügyminisztérium a történtek után bejelentette az orosz nagykövetnek, és tiltakozójegyzéket adott át, amelyben mély felháborodásukat fejezték ki az orosz állami tévécsatornán elhangzottak miatt.

