Ötven évre is elítélhetik a 93 éves férfit, aki megölte feleségét

Egy 93 éves kaliforniai férfi feladta magát a rendőrségen és beismerte, hogy megölte 86 éves feleségét – írja az Inquisitr.

A Fremontban élő Richard Hocking január 3-án kora reggel autóval elvitte házastársát, Patriciát egy – a házuktól néhány kilométerre található – bevásárlóközpont parkolójába, ahol fejbe lőtte a nőt, aztán értesítette a rendőröket.

A járőrök megtalálták az idős nőt a házaspár autójában; a helyszínen halottnak nyilvánították.

Hockingot letartóztatták, a kiszabható büntetés 50 évtől életfogytig tartó szabadságvesztés lehet, amennyiben a férfit elítélik.

Úgy érezte, meg kell tennie

Az ABC7 cikke által idézett bírósági dokumentumokból kiderül, hogy Hocking „körülbelül egy hónapja” tervezte a gyilkosságot, mert úgy érezte, hogy a nő halála „szükséges”. Az Independent cikkében hozzáteszik azt is, hogy a nő egészségi állapota miatt érezte úgy a férj, hogy meg kell ölnie feleségét.

Hocking lánya, Leonore azt mondta, szerinte az apja összeomlott; nem bírta a rá nehezedő nyomást, ami abból származott, hogy ápolta feleségét és közben saját magát is el kellett látnia. Elmondása szerint apja járókerettel közlekedik és krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenved. Patricia cukorbeteg volt és korábban eltört a térde.

„Azt hiszem, ő is azt kívánja, bárcsak meghalhatna” – mondta Leonore és hozzátette: „Nem hiszem, hogy egy ilyen intézményben kellene meghalnia. (…) Nem azért tette, mert gonosz volt. Ő nem gonosz ember.”

Az Inquisitr azt írja, még nem tudni, Hocking kora vagy egészségi állapota befolyásolja-e fogva tartásának körülményeit.