Egy hároméves gyermek is meghalt a Harkiv elleni rakétatámadásban

Két ember, köztük egy hároméves gyermek meghalt, 28 ember pedig megsérült egy orosz Harkiv elleni csapásban az ukrán tisztviselők jelentése szerint – írta a BBC.

Egy többszintes lakóház szinte teljesen megsemmisült január 2-án délután, egy kettős rakétatámadásban, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „förtelmesnek” nevezett.

Az orosz védelmi minisztérium tagadta a támadásról szóló jelentéseket.

A két áldozat valószínűleg egy édesanya és fia

A csapás a Kijevben az Egyesült Államok közvetítésével kidolgozott béketervről folytatott fontos tárgyalások előtt történt.

Zelenszkij szerint körülbelül 15 ország, valamint az EU és a NATO képviselői várhatóan részt vesznek a tárgyalásokon, egy amerikai delegáció pedig videókapcsolaton keresztül csatlakozik a találkozóhoz. Az úgynevezett „hajlandóak koalíciójának” nevezett szervezet vezetői január 6-án Franciaországban találkoznak.

Harkiv tisztviselői szerint egy nő és egy hároméves gyermek holttestét találták a romok között, az előzetes információk szerint a két elhunyt egy anya és fia lehetett.

Sajnos így bánnak az oroszok az élettel és az emberekkel. Továbbra is ölnek, a világ, és különösen az Egyesült Államok minden diplomáciai erőfeszítése ellenére

– írta Zelenszkij az X-en.

A 28 sérült közül 16-ot kórházba szállítottak, köztük egy hat hónapos csecsemőt. A kutató-mentő művelet folyamatban van, több mint 80 önkéntes dolgozik a helyszínen Oleh Sziniehubov regionális kormányzó szerint.

Oroszország szerint ukrán fegyveres erők állnak a robbanás mögött

Az orosz védelmi minisztérium azt nyilatkozta, hogy fegyveres erői „nem terveztek, és nem is indítottak rakéta- vagy repülőgép-támadásokat Harkiv városában”.

Hozzátették, hogy a támadás előtti felvételeken „ismeretlen eredetű sűrű füst” látható, amelyet az ukrán fegyveres erők által felrobbantott lőszer bizonyítékaként említettek.

Oroszország továbbá azzal vádolta Ukrajnát, hogy legalább 27 embert ölt meg és több mint 30-at megsebesített a Fekete-tenger partján fekvő Horli faluban tartott szilveszteri összejövetelre mért dróntámadásban.

Ukrajna válaszul azt nyilatkozta, hogy nem fog közvetlenül reagálni olyan információforrásokra, mint a megszállt területek kormányzóinak állításai. Hozzátette, hogy az ország betartotta a nemzetközi humanitárius jog normáit, és kizárólag katonai célpontok ellen hajtott végre csapásokat.

Az orosz nyomozóbizottság közölte, hogy vizsgálatot indított a támadás ügyében, míg az orosz külügyminisztérium azzal vádolta Zelenszkijt, hogy „megfélemlíteni próbálja az újraegyesített orosz területek lakosságát, akik népszavazások révén örökre Oroszországhoz kötötték sorsukat”.