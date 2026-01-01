depresszióemma lembkefacebookinstagram
Nagyvilág

Vannak már Z generációs sikeres lázadók a közösségi média ellen

Getty Images
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 01. 19:09
Getty Images
Maddie Freeman 12 éves korában kezdte el használni a közösségi médiát, 16 éves korában súlyos depressziót állapítottak meg nála, és öt év alatt tíz olyan barátja végzett magával, akik mentális betegségekben szenvedtek. Miután tudatosult benne, hogy a közösségi média mentális egészségügyi válságba taszította a generációját, elindította a NoSo November mozgalmat – ma már világszerte több tízezer fiatal vesz részt a közösségi média romboló hatása ellen felfegyverző programjaikon. A milleniálok és a Z generáció körében a közösségi média súlyos szorongást, elidegenedést és önképzavarokat gerjeszt, de – amint azt Freeman és Emma Lembke története is mutatja – eredményeket tudunk elérni egyéni és közösségi szinten a mentális állapotunk javulásában, ha felvesszük a harcot.

Az Y generáció, más néven a milleniálok (körülbelül az 1980–1995 között születettek) voltak az elsők, akiknek a felnőtté válásukkor fontos szerepet töltött be az internet, később a közösségi média, viszont az utánuk következő Z generáció (nagyjából 1995–2012) már teljes egészében a social media világában nőtt fel. Nekik mindig is természetes volt, hogy az interneten nagyjából bármiről szerezhetnek ismereteket, könnyen kapcsolatot tarthatnak másokkal, vagy önkifejezésre használhatják azt, és tetszőleges pillanatban kikapcsolódási vagy kulturális lehetőségek is egy karnyújtásnyira vannak tőlük.

Mára viszont egyértelművé vált az is, hogy az algoritmusok által hajtott tartalomáradat és a teljesen mediatizált élet súlyos hatást gyakorol a jóllétünkre – mint erre például ez a Szegedi Egyetemen végzett kutatás is rámutatott – kezdve az ezek által gerjesztett szorongástól és depressziótól a figyelmi idő feldarabolódásán, illetve a mentális leterheltségen át az önképzavarig. Mindezek még inkább érintik azokat, akiket legalább a tinédzserkoruk óta folyamatosan körülölel a közösségi média szorítása.

Világossá vált az is, hogy a nagy techcégek számára a közösségi média platformokon a lehető legnagyobb képernyőidő – Szilícium-völgyi nyelvjárásban „engagement”, azaz bevonódás – elérése, így az adatszerzés és a hirdetések általi profitmaximalizáción túl minden más szempont jelentéktelen.

Ezt leplezte le Frances Haugen is, aki a Facebook termékmenedzsereként dolgozott, mielőtt 2021-ben nyilvánosságra hozta a cég belső, titkos kutatásait a közösségi média oldalaik felhasználókra gyakorolt hatásáról. Ezek egyebek mellett rávilágítottak arra, hogy a vállalat a platformjaik mögötti algoritmusokat az egyre szélsőségesebb reakciók kiváltására optimalizálja. Az iratokból kiderült, tisztában vannak azzal, hogy az Instagram háromból egy tinédzserkorú lánynak súlyosbítja az önképével kapcsolatos problémáit.

Ezeket a súlyos problémákat a saját bőrükön is érezve az utóbbi években előléptek olyan fiatalok, akik felveszik a harcot a közösségi média sötét oldala ellen, és nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is tesznek az egészséges online jelenlét kialakításáért. Ilyen célú kezdeményezések sajnos egyelőre nem igazán vetették meg a lábukat Magyarországon. Viszont két tengerentúli, Z generációs nő története, illetve a tömegek életére pozitív hatást gyakorló mozgalmaik figyelemre méltó példával szolgálhatnak itthonról nézve is.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Svájci hatóságok: még csak feltételezés, hogy 40-en haltak meg, és 50-en égtek meg a Crans-Montana-i bárban
A Koránra esküdött fel éjfélkor New York új polgármestere
Mamutboncolás, ókori vérhold és béke-Trump 2025 legizgalmasabb képein
Tűzijátékok miatt meghalt két tizennyolc éves fiú Németországban
Svájci hatóságok: még csak feltételezés, hogy 40-en haltak meg, és 50-en égtek meg a Crans-Montana-i bárban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik