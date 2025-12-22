15 évvel a baleset után újraindul a fukusimai atomerőmű

Hétfőn a japán Niigata prefektúra közgyűlése megszavazta: újraindítják a fukusimai atomerőművet – írja a Reuters. A világ legnagyobb atomerőműve így közel 15 évvel a katasztrófa után hamarosan újra üzembe állhat.

A Tokiótól mintegy 220 kilométerre északnyugatra fekvő Kasivazaki–Kariva atomerőmű azon 54 reaktor egyike volt, amelyet a 2011-es földrengés és cunami után állítottak le, miután a fukusimai Daiichi erőmű megsérült a csernobili óta legsúlyosabb nukleáris balesetben. Azóta Japán a még üzemképes 33 reaktorból 14-et indított újra, miközben igyekszik csökkenteni az importált fosszilis energiahordozóktól való függését. A Kashiwazaki–Kariwa lesz az első olyan erőmű, amelyet a Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) üzemeltet újra – az a vállalat, amely a szerencsétlen sorsú fukusimai erőművet is működtette. A japán gazdasági minisztérium becslése szerint ez önmagában 2%-kal növelheti Tokió térségének áramellátását.

„Ez egy mérföldkő, de nem a végállomás” – mondta Hanazumi Hidejo kormányzó a szavazás után. „Niigata lakosainak biztonsága szempontjából nincs olyan, hogy befejezett munka.”

Az új munkahelyek és alacsonyabb villanyszámla ellenére sok helyi lakos nem ért egyet az atomerőmű újraindításával. Egy októberi felmérés szerint a prefektúra lakosainak 60 százaléka szerint az újraindítás feltételei még nem teljesültek, és közel 70 százalékuk aggódik amiatt, hogy a TEPCO üzemelteti az erőművet.

Őszintén, a szívem mélyéből dühös vagyok. Ha bármi történne az erőműben, mi szenvednénk el a következményeket

– mondta a 77 éves Isijama Kenicsiro a szavazás után, annak a nagyjából háromszáz niigatai tiltakozónak az egyike, akik a szavazásnak helyet adó épület előtt tüntettek.

Az üzemeltető cég szóvivője szerint ők „továbbra is elkötelezettek amellett, hogy egy ilyen baleset soha ne ismétlődjön meg, és hogy Niigata lakosai soha ne éljenek át hasonlót”. A hírek szerint a TEPCO január 20-án tervezi újraindítani az erőmű hét reaktora közül az első, 1,36 gigawattos blokkot, egy másik, azonos kapacitású egység pedig 2030 körül indulhat el.

A csökkenő népesség ellenére Japán arra számít, hogy az energiaigény a következő évtizedben nőni fog, részben az energiaigényes mesterségesintelligencia-adatközpontok terjedése miatt. A két hónapja hivatalba lépett Takaicsi Szanae miniszterelnök támogatja az atomerőművek újraindítását az energiabiztonság erősítése és a drága, importált fosszilis tüzelőanyagok ellensúlyozása érdekében. Ezek jelenleg a japán villamosenergia-termelés 60-70 százalékát adják.