Huszonöten, köztük turisták haltak meg egy diszkótűzben Goán

25 ember vesztette életét szombaton, amikor tűz ütött ki az indiai Goa egyik népszerű tengerparti szórakozóhelyén – írja a helyi hatóságok közlése alapján a BBC.

A halálos áldozatok többsége a klub alkalmazottja volt, de turisták is vannak közöttük. A rendőrség szerint a tűz egy gázpalack robbanása miatt keletkezett a konyhában, és gyorsan elterjedt az épületben.

A legtöbb holttestet a konyha környékén találták, ami arra utal, hogy az áldozatok többsége ott dolgozott. Pramod Sawant, Goa főminisztere elmondta: hárman égési sérülésekbe haltak bele, a többiek fulladás miatt vesztették életüket. Néhány turista is az áldozatok között van, de pontos adatok még nem állnak rendelkezésre. Szemtanúk pánikról és rémisztő jelenetekről számoltak be.

A mentési munkálatok és a vizsgálat vasárnap reggel is folytatódtak, a tűz okát hivatalos vizsgálat tárja fel és a hatóságok szigorú jogi lépéseket ígérnek minden felelőssel szemben. Narendra Modi indiai miniszterelnök mélyen elszomorítónak nevezte a tragédiát.

Goa, amely híres strandjairól és pezsgő éjszakai életéről, évente több millió turistát vonz; az idei év első felében 5,5 millió látogató érkezett, köztük 270 ezer külföldi. Indiában az utóbbi években több hasonló tűzeset történt szórakozóhelyeken, amelyek gyakran a biztonsági előírások hiányosságaira vezethetők vissza – jegyzi meg a cikk.