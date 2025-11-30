Videó
„Demenskocsma” Németországban: együtt énekelnek, akik szinte már alig beszélnek
Németországban közel kétmillió ember él demenciával. A betegség különösen az emlékezetet támadja: előrehaladott állapotában a betegek gyakran már a saját családtagjaikat sem ismerik fel. De olykor vannak helyzetek, amikor egy-egy emlékfoszlány visszaköszön a múltból. Ilyen pillanatok felidézésére hozott létre egy saját kiskocsmát egy duisburgi ápolási otthon. Retrokörnyezetben, régi tárgyakkal körülvéve a betegek együtt énekelnek, iszogatnak a Szent Miklós Ápolási Otthon kocsmájában – és közben fiatalnak érezhetik magukat. A Deutsche Welle riportja.
