„Az emberek hozzászoktak, hogy kirabolják őket, de a korrupció mostanra elért egy olyan szintet, ami szó szerint embereket öl”
Szerbián példátlan tiltakozáshullám söpör végig. A korrupció és Aleksandar Vučić elnök rendszere elleni tüntetéseket az egy évvel ezelőtti újvidéki, 16 halálos áldozatot követelő tragédia robbantotta ki. Az évfordulón tízezrek gyűltek össze a vasútállomáson, hogy emlékezzenek – és változást követeljenek. A tüntetések nem állnak le, a fiatalok pedig elszántabbak, mint valaha, sőt, most már vidéki támogatóik is vannak. De vajon elég lesz ez ahhoz, hogy valódi fordulatot érjenek el? A Deutsche Welle riportja.
