„Vagy most küzdök keményen, vagy elhagyom az országot!” – országos mozgalommá nőtt az egyetemi diákok tiltakozása Szerbiában

Szerbiában az elmúlt két hétben már legalább 40 felsőoktatási intézményt foglaltak el a diákok, akik a november 1-jén, az újvidéki vasútállomáson történt, 15 halálos áldozattal járó katasztrófa körülményeinek teljes kivizsgálását és politikai átláthatóságot követelnek. A diákok az egyetemi épületek folyosóin és termeiben rögtönöztek szállásokat, itt is alszanak. Mozgalmukat számos civil is támogatja, követeléseikre Aleksandar Vucic szerb elnök is reagált. A Deutsche Welle riportja.