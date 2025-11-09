Szupertájfun fenyegeti Fülöp-szigeteket: közel egymillió lakost evakuáltak

Majdnem egy millióan kényszerültek elhagyni a Fülöp-szigetek keleti és északi régióit az ország felé tartó Fung-wong szupertájfun miatt a BBC értesülései szerint. Az ország meteorológiai szolgálata szerint a Fung-wong gyengébb viharként indult útjára a Csendes-óceán felől, ám rövid idő alatt felerősödött a jelenleg 185 km/h-s erősségű széllel tomboló szupertájfunra – a Fülöp-szigetek partjaihoz már 230 km/h-s széllökésekkel érkezhet meg helyi idő szerint vasárnap este.

Csupán napokkal korábban vonult végig a régión a közelgőnél valamivel gyengébb, ám közel 200 halálos áldozatot követelő Kalmaegi tájfun, ami katasztrofális pusztítást hagyott maga után nemcsak a Fülöp-szigeteken, de Vietnám egy részén is. Luzon szigetére a legerősebb, ötös fokozatú figyelmeztetést adták ki a Fung-wong miatt, ami előreláthatólag több, mint 200 milliméter csapadékkal érkezik majd.

A legnagyobb veszélynek kitett területeken a napokban a hatóságok ellenőrzése alatt zajlott a lakosság evakuálása. A Fülöp-szigeteki kormány rendkívüli vészhelyzetet hirdetett. A térségben több, mint 300 belföldi és nemzetközi repülőjáratot töröltek.