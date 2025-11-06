Nem indul újra kongresszusi mandátumáért Nancy Pelosi, az USA Képviselőházának előző és ezidáig egyetlen női elnöke. A politikus a kaliforniai San Fransiscót képviseli a Képviselőházban, mandátuma 2027 januárjában ér véget.

A 85 éves Pelosi évtizedek óta a Demokrata Párt egyik legbefolyásosabb figurája, Barack Obama és Joe Biden elnöksége alatt is kulcsszerepet játszott a törvényhozásban.

Nancy Pelosi a képviselőházi elnökségről való 2023-as lemondása után is megtartotta befolyását a Demokrata Pártban. Mint a Guardian írja, 2024-ben kulcsszerepet játszott abban is, hogy a Donald Trump elleni elnökjelölti vitában nyújtott teljesítménye után meggyőzzék Joe Bident arról, szálljon ki a versenyből.

A Demokrata Párt a Trumptól 2024-ben elszenvedett vereség óta útkeresésben van, és vita tárgyává vált az is, hogy a párt jellemzően centrista idősödő vezetői megtartsák-e a pozícióikat. Pelosi a Képviselőház vezetéséről való lemondáskor azt mondta: „eljött az idő, hogy egy új generáció vezesse a Demokrata Párt frakcióját, amelyet nagyon mélyen tisztelek”.

A 34 éves Zohran Mamdani, a demokraták bal szárnyának jelenleg legnagyobb érdeklődést kiváltó alakja a héten nyerte meg a New York-i polgármesteri választást, amelyen legnagyobb ellenfele a saját pártjának fősodratához tartozó Andrew Cuomo volt. A demokraták a többi november 4-re kiírt választáson is megverték a republikánusokat.