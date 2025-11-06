Nagyvilág

Visszavonul Nancy Pelosi, a Demokrata Párt egyik legbefolyásosabb politikusa

Mandel NGAN / AFP
admin Dienes Gábriel
2025. 11. 06. 16:02
Mandel NGAN / AFP

Nem indul újra kongresszusi mandátumáért Nancy Pelosi, az USA Képviselőházának előző és ezidáig egyetlen női elnöke. A politikus a kaliforniai San Fransiscót képviseli a Képviselőházban, mandátuma 2027 januárjában ér véget.

A 85 éves Pelosi évtizedek óta a Demokrata Párt egyik legbefolyásosabb figurája, Barack Obama és Joe Biden elnöksége alatt is kulcsszerepet játszott a törvényhozásban.

Nancy Pelosi a képviselőházi elnökségről való 2023-as lemondása után is megtartotta befolyását a Demokrata Pártban. Mint a Guardian írja, 2024-ben kulcsszerepet játszott abban is, hogy a Donald Trump elleni elnökjelölti vitában nyújtott teljesítménye után meggyőzzék Joe Bident arról, szálljon ki a versenyből.

A Demokrata Párt a Trumptól 2024-ben elszenvedett vereség óta útkeresésben van, és vita tárgyává vált az is, hogy a párt jellemzően centrista idősödő vezetői megtartsák-e a pozícióikat. Pelosi a Képviselőház vezetéséről való lemondáskor azt mondta: „eljött az idő, hogy egy új generáció vezesse a Demokrata Párt frakcióját, amelyet nagyon mélyen tisztelek”.

A 34 éves Zohran Mamdani, a demokraták bal szárnyának jelenleg legnagyobb érdeklődést kiváltó alakja a héten nyerte meg a New York-i polgármesteri választást, amelyen legnagyobb ellenfele a saját pártjának fősodratához tartozó Andrew Cuomo volt. A demokraták a többi november 4-re kiírt választáson is megverték a republikánusokat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az AfD rendszeresen kér ki katonai titkokat, a nagy német pártok szerint Moszkva érdekében
Magyarországon tartózkodik a volt lengyel igazságügyi miniszter, miközben Varsóban megy a harc a letartóztatása körül
Életfogytiglant kapott a német ápoló, aki 10 betegével végzett, hogy kevesebb munkája legyen
Börtönt kapott az SOS Gyermekfalvak egyik volt munkatársa Ausztriában, mert szexuális visszaéléseket követett el két fiú sérelmére
Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik