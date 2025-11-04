Cikkünket frissítjük.

Meghalt Dick Cheney, az Amerikai Egyesült Államok 46. alelnöke George W. Bush elnöksége alatt, írja a CNN a család közlése alapján. Dick Cheney 84 éves volt.

Dick Cheney korábban a Fehér Ház alelnöki hivatalának vezetője, az amerikai képviselőház tagja Wyomingból és az ország védelmi minisztere volt. A magánszférában a Halliburton energiavállalat elnöke és vezérigazgatója volt.

2002. június 29-én rövid ideig az elnöki hatalmat is birtokolta, mikor Bush elnököt egy orvosi vizsgálat során elaltatták.

Dick Cheney rövid idő alatt az USA egyik legbefolyásosabb alelnökévé vált, akiről széles körben úgy vélekedtek, hogy nagy befolyást gyakorolt a nála kevésbé tapasztalt Bushra, írja a Guardian. Történelmi megítélését leginkább az USA Irak ellen indított inváziója határozza meg.

Habár politikai karrierje során mindvégig a republikánusokat erősítette, tavaly szeptemberben, a novemberi elnökválasztás előtt bejelentette, hogy Kamala Harrisre, a Demokrata Párt jelöltjére szavaz majd.

Dick Cheney lánya, Liz Cheney, aki apja nyomdokain haladva szintén Wyoming állam képviselője lett, ma pedig a Republikánus Párt egyik meghatározó tagja az amerikai képviselőházban.

